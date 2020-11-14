Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kişi daha tutuklandı
1 kişi daha tutuklandı
Hamitköy’de 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar İddiası
Hamitköy’de 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel...
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
KKTC'de ikamet izni bile yok
KKTC'de ikamet izni bile yok
Kamerunlu uyuşturucu zanlılarına 7 gün daha tutukluluk
Kamerunlu uyuşturucu zanlılarına 7 gün...

Hasan Taçoy: “KKTC, uluslararası alandaki en büyük gücümüzdür”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’nin Kıbrıs Türkü’nün bu adada en az Rumlar kadar devlet sahibi olma hakkını simgeleyen, uluslararası alandaki en büyük gücü olduğunu belirtti.

14 Kasım 2020 Cumartesi 14:31
624 Okunma
Hasan Taçoy: “KKTC, uluslararası alandaki en büyük gücümüzdür”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Taçoy mesajında, “KKTC, zor bir mücadelenin ödülüdür. 1983 yılında, ‘başınız dik korkusuz yaşayasınız, insan haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye’ denilerek kurulan KKTC, bugün 37 yaşındadır.

Bir cumhuriyete sahip olmanın ne demek olduğunu, içerisinden geçtiğimiz bu günlerde çok daha iyi anlıyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türkü’nün en büyük güçleri olduğunu ifade eden Taçoy, şunları kaydetti:

“Atalarımızdan emanet, geleceğe bırakacağımız en önemli mesajdır. KKTC, bizlerin de bu adada en az Rumlar kadar devlet sahibi olma hakkımızı simgeleyen, uluslararası alandaki en büyük gücümüzdür.

Bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Daha mutlu, huzurlu, refah seviyesi yüksek bir halk olmak için daha çok çalışacağız. Anavatan Türkiye’nin de desteği ile, Dünya'nın mücadele etmekte zorlandığı sağlık ve ekonomi alanlarında mücadelemiz devam ediyor. Bugün, kendi topraklarımızda kendi yönetimimize sahip olmanın huzuru içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle; Gazilerimizi, Kıbrıs Türk Mücahitlerimizi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri'ni şükran ve minnetle anar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer bölgelerde yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlarım.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli : "4 pozitif vakaya rastlandı"
Pilli : "4 pozitif vakaya rastlandı"
UBP-DP-YDP ortak toplantıya girdi
UBP-DP-YDP ortak toplantıya girdi
KKTC’nin 37’nci Kuruluş yıl dönümü… TMT Anıtı’nda tören düzenlendi
KKTC’nin 37’nci Kuruluş yıl dönümü… TMT Anıtı’nda tören düzenlendi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim