Hasan Taçoy: “KKTC, uluslararası alandaki en büyük gücümüzdür”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Taçoy mesajında, “KKTC, zor bir mücadelenin ödülüdür. 1983 yılında, ‘başınız dik korkusuz yaşayasınız, insan haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye’ denilerek kurulan KKTC, bugün 37 yaşındadır.

Bir cumhuriyete sahip olmanın ne demek olduğunu, içerisinden geçtiğimiz bu günlerde çok daha iyi anlıyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türkü’nün en büyük güçleri olduğunu ifade eden Taçoy, şunları kaydetti:

“Atalarımızdan emanet, geleceğe bırakacağımız en önemli mesajdır. KKTC, bizlerin de bu adada en az Rumlar kadar devlet sahibi olma hakkımızı simgeleyen, uluslararası alandaki en büyük gücümüzdür.

Bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Daha mutlu, huzurlu, refah seviyesi yüksek bir halk olmak için daha çok çalışacağız. Anavatan Türkiye’nin de desteği ile, Dünya'nın mücadele etmekte zorlandığı sağlık ve ekonomi alanlarında mücadelemiz devam ediyor. Bugün, kendi topraklarımızda kendi yönetimimize sahip olmanın huzuru içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle; Gazilerimizi, Kıbrıs Türk Mücahitlerimizi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri'ni şükran ve minnetle anar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer bölgelerde yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlarım.”