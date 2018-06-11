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Hasar büyük

Mağusa’da, dün sabaha karşı Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinde çıkan yangında, 4 iş yeri hasar gördü

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:46
Hasar büyük

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Döveç Center isimli apartmanın zemin katında faaliyet gösteren Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinde, dün saat 02:25’te tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangında konu iş yeri içerisinde bulunan bira oksijeni tüplerinden dolayı patlamalar olduğu da öğrenildi. 

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Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinde çıkan yangın, ardından konu barın bitişiğinde bulunan Yogohamy isimli dondurma dükkanına, Loft Estate isimli emlak dükkanına ve Telsim Gülseren Shop isimli telefon dükkanına da sıçradı. 

Çıkış nedeni belli değil

Yangın neticesinde Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yeri ve içerisindeki restoran malzemeleri tamamen, Yogohamy isimli dondurma dükkanı ve içerisindeki malzemeler kısmen, Gülseren Shop isimli telefon dükkanının ön giriş kapısı ve Loft Estate isimli emlak dükkanının ise ışıklı tabelası yanarak zarar gördü. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

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