HASİPOĞLU: “AB MASADA OLMAYACAK”

GÜNDEM KIBRIS

Cenevre’de düzenlenecek olan 5+1 toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, “Cenevre öncesi biz yoğun görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Avrupa Birliği masada olması için Türkiye dahil herkesle görüştü. Ancak son sözü biz söyledik ve ‘Masada olamaz’ dedik. Ancak gözlemci olabilir. Çünkü AB, Rum tarafının ağzıyla konuşuyor. Masanın tarafları bellidir, 5+1’dir. O yüzden Kıbrıs müzakerelerinde taraf olamazlar. Bazı partiler için federasyon tek alternatiftir. Ama Cenevre’de federasyon görüşülmeyecek, bunu net söyleyelim. Biz muhataplarımızı iddia etmeye çalışacağız. Her iki taraf için de nasıl kazan-kazan olacak, onu anlatacağız. Rum kesimi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni gasp edip de bizi dışladığı için, biz kendi egemenliğimizden vazgeçecek değiliz. Biz her zaman hür yaşadık. Egemenlikten kastettiğimiz de budur. Bunu masada savunacağız. Sorun bizde değil, Güney Kıbrıs’tadır. Federasyon paylaşım üzerinedir. Kıbrıs Rum tarafı bu adanın zenginliklerini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bizimle paylaşmak istemediler. Cenevre federasyon açısından sonun başlangıcı olacak” dedi.

Cenevre sonrası ile ilgili de konuşan Hasipoğlu, “Masada konuşulacak olanlar konuşulacak, ondan sonra da lobicilik hareketlerine devam edeceğiz. Önemli olan 29 Nisan’da da birlik olalım ve sesimizi tüm Dünya’ya duyuralım” dedi.

Maraş konusunda açıklamalarda bulunan Hasipoğlu, “Maraş açılmaz dendi, açtık. Tamamını da açacağız Maraş’ın. Kıbrıs meselesi, yeni bir boyut kazandı. ‘Öyle Güvenlik Konseyi kararı var, böyle karar var’ deyip de Rum tarafının keyfini bekleyecek değiliz” dedi.