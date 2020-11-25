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Hasipoğlu: "CTP'nin kuracağı hükümete UBP'nin gireceğini sanmıyorum"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’nin kuracağı hükümette UBP’nin yer alacağını düşünmediğini belirterek, “Başbakanlığın CTP'de olduğu hükümete UBP girmeyecektir. Buna ben şahsen karşı çıkarım” dedi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 08:49
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Hasipoğlu: "CTP'nin kuracağı hükümete UBP'nin gireceğini sanmıyorum"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa konuk oldu.

"KARŞI ÇIKARIM"

CTP heyetinin hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP’yi yaptığı ziyareti değerlendiren Hasipoğlu, CTP’nin kuracağı, başbakanlığın CTP’de olacağı bir hükümete UBP’nin gireceğini düşünmediğini söyledi. Erken seçim hükümeti olsa bile düşüncesinin geçerli olduğunu dile getiren Hasipoğlu, “Ben şahsen buna karşı çıkarım” diye konuştu.

Maraş adımlarına da değinen Hasipoğlu, “Maraş adımıyla bir taşla birçok kuş vuruldu” diyerek, Maraş’ın yıllarca bir gün çözüm olursa, Rum tarafına verilebilecek bir bölge olarak durduğunu artık durumun değiştiğini ifade etti.

"MARAŞ ARTIK RUM TARAFINA VERİLECEK TOPRAK PARÇASI DEĞİL"

“UBP olarak artık federasyonun bizi bir çözüme götüreceğini düşünmüyoruz” diyen Hasipoğlu, Maraş’ı Kıbrıs Rum tarafına verecek bir toprak parçası olarak addetmediklerini belirtti.

Maraş adımının, iki devletli bir çözümün parçası olarak da atıldığını kaydeden Hasipoğlu, “Maraş adımıyla ilk olarak anlamamız gereken kapsamlı müzakereler anlamında pozisyon değişikliği olduğu ve yol ayrımı yaşandığıdır. Maraş adımı bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı.

Maraş’ın KKTC yönetiminde açılacak olmasının hukuka aykırı olmadığını belirten Hasipoğlu, BM Güvenlik Konseyi kararlarında esas olarak, ‘Maraş’taki mülkleri başkasına vermeyin. Eski sahiplerine iade edin’  vurgusu olduğunu söyledi.

KIBRIS POSTASI

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