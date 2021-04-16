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Hasipoğlu: Erken seçim yasa tasarısını Pazartesi Meclis’e sunacağız

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, erken seçim konusunda hükümet ortaklarının anlaştığını açıkladı.

16 Nisan 2021 Cuma 14:32
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Hasipoğlu: Erken seçim yasa tasarısını Pazartesi Meclis’e sunacağız

BRT’de katıldığı ‘ManşetArtı’ programında konuşan Hasipoğlu, erken genel seçimin 3 Nisan 2022’de yapılması yönünde bir yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi.

Hasipoğlu, erken seçim tarihi olarak hükümet ortaklarının Ekim 2021 olarak anlaştıklarını hatırlatarak, yaptıkları son değerlendirme sonasında, ülkenin sağlık ve ekonomi açısından içerisinde bulunduğu durumu da göz önüne alarak seçim için yeni bir tarih belirlediklerini kaydetti.

Seçimin 3 Nisan 2022’de yapılmasına yönelik yasa tasarısını Pazartesi günü meclise getireceklerini ifade eden Hasipoğlu, genel kuruldan tasarı için ivedilik talep edeceklerini anlattı.

Oğuzhan Hasipoğlu, tasarıya ivedilik alınacağına inanç belirterek, muhalefetin de erken seçimin önünü açmak adına destek vereceği beklentisinde olduklarını söyledi.

Muhalefetin tarih konusunda farklı düşüncesi olduğuna da işaret eden Hasipoğlu, bu durumun komitede tıkanma yaşatması durumunda tüm partilerin katılımıyla oluşacak bir ad-hoc komitede konunun ele alınabileceğini kaydetti.

Erken seçim tarihinin mutlaka sonuca bağlanması gerektiğine vurgu yapan Hasipoğlu, Ağustos tarihinin seçim yasasında yapılması gereken düzenleme ve değişiklikler noktasında meclisi takvimsel açıdan sıkıştırabileceğinin altını çizdi.

Hasipoğlu, muhalefetin ortaya koyduğu Ağustos tarihinin gerçekçi olmadığını da ifade ederek, bu konuda daha gerçekçi olunmasını istedi.

BRT
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Hasipoğlu
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