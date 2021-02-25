Hasipoğlu: Federasyon müzakereleri tükendi

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği tarafından düzenlenen seminer, London School of Economics Türk Düşünce Kuruluşu Circle Foundation iş birliğinde ve Birleşik Krallık eski bakanlarından Brooks Newmark ev sahipliğinde çevrimiçi olarak yapıldı.

Seminerde konuşan Cumhurbaşkanlığı Müzakere Ekibi Hukuk Danışmanı ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, egemenlik konusunun sorunlu bir konu olmadığını, Kıbrıslı Türklerin zaten egemenlik hakkına sahip olduğunu söyledi.

“Şu anda biz egemen eşitlik diyoruz, masaya bunu getiriyoruz” diyen Hasipoğlu, bu güne kadar her şeyin tartışıldığını, tüm tarafların kırmızıçizgileri bildiğini kaydetti.

“Kıbrıs Rum tarafı adadaki zenginliği paylaşma yanlısı değiller. Federasyon ise paylaşmaya dayalı bir şey” diye konuşan Hasipoğlu, federasyon müzakerelerinin tüketildiğini söyledi.

Hasipoğlu, Nisan sonunda gerçekleştirilecek olan 5+1 BM toplantısında bu yöndeki argümanlarını ortaya koyacaklarını ifade etti.

Rum tarafının Güney’den Kuzey’e geçmek isteyen İngilizleri engellemesi ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Hasipoğlu, Rum tarafının bu girişiminin kendilerini şaşırtmadığını belirterek İngiltere’den bu konuda destek beklediklerini söyledi.

İngiltere’nin artık bir AB ülkesi olmadığını hatırlatan Hasipoğlu, “Bizim İngiltere’den beklediğimiz Rum kesimini artık dinlememesi. İngiltere artık bir AB ülkesi olmadığını için bu bağlamda esnek sahibi olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs Türk halkına pozitif bir yaklaşımda bulunabilirler” diye konuştu. ‘Kıbrıs’ın Geleceği’ seminerlerinin üçüncüsü ise 24 Mart’ta gerçekleştirilecek.

BRT





