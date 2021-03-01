HASİPOĞLU: “HEDEF 2 AY İÇİNDE 20 YAŞ ÜZERİNDEKİ HERKESİN AŞILANMASI”

GÜNDEM KIBRIS

Aşılama konusunda ciddi bir hedef koyduklarını belirten Hasipoğlu, “Aşılar konusunda Türkiye bize fazlasıyla sahip çıkıyor. 80 bin doz aşı geldi bize, Güney’e 70 bin doz geldi, Avrupa Birliği’nden. Türkiye bazından daha öncelik veriyor bize, aşı konusunda. Sayın Başbakan da önemli müjdelerle geleceğini söyledi, Ankara ziyaretinden. Hedef, 2 ay içinde 20 yaş üzeri herkesin aşılanmasıdır. Bu çok önemli bir hedeftir. Anavatan Türkiye’nin kendi vatandaşından kesip de bize göndermesi de ayrı bir teşekkürü borç bilirim” dedi.

Başkanlık sistemi ile ilgili tartışmaları da yorumlayan Hasipoğlu, “Önemli olan sistemdir, liyakattır. Yoksa hangi sistemi getirirseniz, getirin, işlemez. Burada iktidar sıkıntısı var. Düşünün 3 tane bağımsız milletvekilinin oyuyla, azınlık hükümeti ile pandemi döneminde hükümet yönetmeye çalışıyorsunuz. Allah Başbakan’a yardım etsin, güç versin. Bu hiç kolay değildir” dedi.

Crans Montana’da Türkiye heyeti ile UBP olarak kendilerinin de isyan ettiğini söyleyen Hasipoğlu, “En son toplantıyı heyecanla beklerken, Anastasiadis heyetine bir gün önceden, ‘Bavullarınızı toplayınız’ dedi. Bu kabul edilemez. Şu an Güney’de ‘Kral Çıplak’ diyorlar Anastasiadis için. O yüzden belki de bu defa farklı olacak” dedi.