Hasipoğlu: "Nüfusa yurt dışında yaşayanlar dahil edilmedi"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İstatistik Kurumu Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Yasa gerekçesinde, bağımsız bir istatistik kurumunun kurulması ihtiyacının, Devlet Planlama Örgütü’ne bağlı bir daire olan İstatistik biriminin, İstatistik Kurumları için büyük önem taşıyan Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri’nin mesleki ve teknik özerklikle ilgili ilkesini karşılayamadığından doğduğuna işaret edilerek, amacın, istatistik altyapısını çağdaş seviyeye getirip, standartları yükseltmek olduğu belirtildi.

BEROVA

Komite raporunun milletvekillerinin bilgisine getirilmesinin ardından ilk sözü UBP Milletvekili Özdemir Berova aldı. Berova, yasa tasarısının önemine işaret ederek, bazı kaygılarını paylaştı.

Özdemir Berova, istatistik biriminin, DPÖ altında bir müdürlükten müsteşarlık seviyesinde yeniden organize edileceğini belirtti. Berova, bu kurumdan beklenen en temel işlevin dünyadaki istatistiki kurumlar gibi devletin verilerini toplayarak, analizleri doğrultasını ülkenin ihtiyaçlarının belirlenmesi adına çalışma yapması olduğunu kaydetti.

100’e yakın personel desteğine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Berova, alt yapısı olmadan kurumun hayata geçilmesinin ciddi sıkıntılar doğuracağını savundu.

Berova, gerekli kadroların hızlı şekilde açılarak, kurumun çalışmasının önünün açılması gerektiğini sözlerine ekledi.

HASİPOĞLU

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlı, istatistik kurumunun çok önemli olduğunu ifade ederek, komite üyesi olarak parti olarak bu yasaya destek verdiklerini söyledi.

Verilerin önemli olduğunu müzakere masasında nüfusla ilgili çeşitli tartışmalar yaşadıklarını belirten Hasipoğlu, 220 bin rakamının 2015 yılında ortaya konduğunu 820 bin rakamının da Rum tarafından geldiğini ancak onların yurt dışında yaşayanları da dahil ettiklerini kaydetti.

Hasipoğlu, 2015 yıllında verilen nüfus bilgisiyle ilgili detayları meclisten talep ettiğini ve Başbakanın bu yazılı sorusuna cevap verdiğini belirtti. KKTC nüfusunun 351 bin 48 olduğunu öğrendiğini kaydeden Hasipoğlu, 2015 yılında 218 bin 448 olan rakama yurt dışında yaşayanların dahil edilmediğini anlattı.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı ise, devlet istatistik kurumuna ihtiyaç olduğunu ancak bugüne kadar DPÖ çatısı altında olduğunu ve başarısını da buna borçlu olduğunu savundu. Arıklı, “Nerden çıktıysa birinin aklına bunu ayırmak geldi. Ne sorun çıktı ki böyle bir karar alındı?” dedi.

DPÖ, bu kadar az personelle işleri nasıl yürüteceğini merak ettiğini kaydeden Arıklı DPÖ’nün içinden İstatistik Kurumu’na personel aktarılması durumunda, DPÖ’nün şimdiye kadar yaptığı faaliyetleri yapmaya nasıl devam edebileceğini sordu.

Yapılması gerekenin DPÖ’yü kuvvetlendirmek ve lojistik sağlarken, devlet kurumlarının istatistik birimlerini güçlendirmek olduğunu savunan Arıklı, İstatistik Kurumu’yla DPÖ’de çift başlılık yaratılacağını iddia ederek, bu tasarıya ret oyu vereceklerini söyledi.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, istatistik kavramını açıklayarak başladığı konuşmasında, istatistiki bilgilerin plan proje hazırlamada büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, DPÖ Değişiklik Yasa Tasarısı’yla ilgili yasal çalışmalarda eksiklik ve sorunlar olduğunu savundu. Bu tasarıyla birlikte Meclis’e getirilmesi gereken başka yasa çalışmaları, yapılması gereken başka işlemler olduğunu ifade eden Amcaoğlu, bu yapılmadığı için yasanın kadük olacağını kaydetti.

Kadro ve teknik çalışma yapılmadığını, hukuk görüşü alınmadığını buna rağmen konunun Bakanlar Kurulu’na götürüldüğünü dile getiren Amcaoğlu “Bizimle dalga geçmeyin” şeklinde konuştu.

Bu çalışmanın güzel ve doğru bir çalışma olduğunu söyleyen Amcaoğlu, eksikliklerin acilen giderilmesi ve Meclis tatile girmeden bu yasanın geçirilmesini talep etti.