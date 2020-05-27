Hasipoğlu: “TC, KKTC adına DSÖ’ye başvurursa, örgüte üye olabiliriz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Postası TV’de Ertuğrul Senova ile Tünay Mertkçi’ye konuk olarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasioğlu, KKTC’de son 40 günde Covid-19 pozitif vakaya rastlanmamasının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerinde yer alması konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gönderdiği öneri nitelikli mektubun dışında atılması gereken bir adımın daha varlığından söz etti.

“Benim kafamdaki, bir başvurunun yapılması yönünde” diyen Hasipoğlu, DSÖ’nün Anayasası’nı incelediğini, KKTC’nin, ülke olarak tanınmasa da DSÖ’ye başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

DSÖ’nün Anayası’nda, üyelik başvurusu için “tanınmış bir ülke olma” zorunluluğu bulunmadığını belirten Hasipoğlu, “Tanınmış bir BM üyesi ülkenin, sizin adınıza başvuru yapma hakkı var” dedi.

Hasipoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın, DSÖ yanında; Türkiye Cumhuriyeti’ne de bir yazı göndermesi ve bizim adımıza TC’nin başvurmasını talep etmesi gerekiyordu” diyerek, şöyle devam etti:

“BM üyesi olmayan, dünya tarafından tanınmayan ama var olan bizim gibi ülkeler var. Ve bu ülkeler DSÖ’nün üyesi durumunda. DSÖ üyesi ülkelerin veto hakkı yok. Biz AB’ye neden üye olamıyoruz? Çünkü AB üyesi ülkelerin veto hakkı var. Ama DSÖ’ye üye ülkelerin veto hakkı yok. DSÖ Genel Kurulu’nda çoğunluğun vereceği kararla, KKTC, DSÖ üyesi olabiliyor.”

“Biz dünya için iyi bir laboratuvar örneğiyiz” diyen Hasioğlu, “Bir ülkenin nasıl zamanında kapanabildiğini, vatandaşını takip edebildiğini anlatan çok iyi bir örneğiz” şeklinde konuştu.