Haspolat'ta yangın!

Haspolat Ticaret Merkezi’nde çok sayıda fabrikanın bulunduğu bölgede yangın çıktı.
Etrafı saran yoğun dumanlar vatandaşların korkuya kapılmasına neden oldu.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahele etmesi bekleniyor.
Haspolat Ticaret Merkezi’nde çok sayıda fabrikanın bulunduğu bölgede yangın çıktı.
Haspolat Ticaret Merkezi’nde çok sayıda fabrikanın bulunduğu bölgede yangın çıktı.
Etrafı saran yoğun dumanlar vatandaşların korkuya kapılmasına neden oldu.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahele etmesi bekleniyor.