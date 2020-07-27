Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Cüzdan hırsızlığı
Cüzdan hırsızlığı
Kadına cinsel organını gösterdi
Kadına cinsel organını gösterdi
Uyuşturucu davasında karar
Uyuşturucu davasında karar
9 yıl hapis cezası
9 yıl hapis cezası
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak

Haspolat'ta yangın!

Haspolat Ticaret Merkezi’nde çok sayıda fabrikanın bulunduğu bölgede yangın çıktı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:47
982 Okunma
Haspolat'ta yangın!

Haspolat Ticaret Merkezi’nde çok sayıda fabrikanın bulunduğu bölgede yangın çıktı.

Etrafı saran yoğun dumanlar vatandaşların korkuya kapılmasına neden oldu. 

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahele etmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
YangınHaspolat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman'dan, hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı
Erhürman'dan, hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı
Kazı Kazan'dan 200 bin TL kazandı
Kazı Kazan'dan 200 bin TL kazandı
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kutlanıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim