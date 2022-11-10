Haspolat’ta “şiddet tehdidi” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 5 zanlıdan 4’ü, 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede olayı anımsatan polis memuru Metin Cengiz, 2 – 6 Kasım tarihleri arasında Haspolat’ta, konteynır imalatı yapılan iş yerinde zanlılar S.R., R.T., T.H., MD.R.A.ve MD.R.’nin, 40 yaşındaki MD Abdus Samad Khan'ın ayaklarını ip ile ağzını ise peştamal ile bağlayıp bıçak göstererek, "İki bin beş yüz Euro vermezsen seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiklerini anlattı.

Polis, olayın bilgilerine, Khan'ın kaçıp sığındığı bir görgü tanığı tarafından getirildiğini söyledi.

Polis, olay mahallinin ziyaret edildiğini ve Khan'ın temin edilen ifadede zanlıların, S.R.’nin talimatıyla suçu işlediklerinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, Khan'ın ayaklarından ip ile bağlanması sonucunda sağ ayağından aldığı yaradan ötürü doktor kontrolünden geçirildiğini ve yüzeysel bir kesinin mevcut olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlılar R.T., T.H., MD.R.A.ve MD.R.’nin ilk nazarda alınan açık ifadede suçları işlemedikleri yönünde olduğunu ancak şikâyetçinin zanlıları poliste görüp teşhis ettiğini ve bu suçun ilk nazarda işlendiğine dair makul şüphe oluştuğunu anlattı. Polis, olay yerinde yapılan incelemede şikayetçinin ağzının bağlandığı peştamalin bulunarak emare alındığını ancak olayda kullanılan bıçak ve ayaklarının bağlandığı ip tespit edilemediğini söyledi.

Polis, zanlıların işledikleri suçun ciddiyetinin altını çizip, zanlılar R.T., T.H., MD. R.A. ve MD.R.’nin çalışma ön izinli olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların tümünün iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.