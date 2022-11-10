Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
banner107

Haspolat’ta “şiddet tehdidi”...

Haspolat’ta “şiddet tehdidi” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 5 zanlıdan 4’ü, 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Kaynak: Haspolat’taki “tehdit” olayıyla ilgili 4 zanlı tutuklu yargılanacak

10 Kasım 2022 Perşembe 14:20
356 Okunma
Haspolat’ta “şiddet tehdidi”...



Haspolat’ta “şiddet tehdidi” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 5 zanlıdan 4’ü, 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede olayı anımsatan polis memuru Metin Cengiz, 2 – 6 Kasım tarihleri arasında Haspolat’ta, konteynır imalatı yapılan iş yerinde zanlılar S.R., R.T., T.H., MD.R.A.ve MD.R.’nin, 40 yaşındaki MD Abdus Samad Khan'ın ayaklarını ip ile ağzını ise peştamal ile bağlayıp bıçak göstererek, "İki bin beş yüz Euro vermezsen seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiklerini anlattı.

Polis, olayın bilgilerine, Khan'ın kaçıp sığındığı bir görgü tanığı tarafından getirildiğini söyledi.

Polis, olay mahallinin ziyaret edildiğini ve Khan'ın temin edilen ifadede zanlıların, S.R.’nin talimatıyla suçu işlediklerinin öğrenildiğini belirtti.

Polis,  Khan'ın ayaklarından ip ile bağlanması sonucunda sağ ayağından aldığı yaradan ötürü doktor kontrolünden geçirildiğini ve yüzeysel bir kesinin mevcut olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlılar R.T., T.H., MD.R.A.ve MD.R.’nin ilk nazarda alınan açık ifadede suçları işlemedikleri yönünde olduğunu ancak şikâyetçinin zanlıları poliste görüp teşhis ettiğini ve bu suçun ilk nazarda işlendiğine dair makul şüphe oluştuğunu anlattı. Polis, olay yerinde yapılan incelemede şikayetçinin ağzının bağlandığı peştamalin bulunarak emare alındığını ancak olayda kullanılan bıçak ve ayaklarının bağlandığı ip tespit edilemediğini söyledi.

Polis, zanlıların işledikleri suçun ciddiyetinin altını çizip, zanlılar R.T., T.H., MD. R.A. ve MD.R.’nin çalışma ön izinli olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların tümünün iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak...
Dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak...
Dikkat! Ülke genelinde tatbikat yapılacak!
Dikkat! Ülke genelinde tatbikat yapılacak!
Erhürman'dan önemli açıklamalar...
Erhürman'dan önemli açıklamalar...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim