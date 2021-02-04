Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Durum ciddiden de ötedir” diyerek “Hastaneye gelişlerin gecikmesi ciddi risklerdir” dedi.

Açıklama şu şekilde:

“Vaka sayısı hızla artmaktadır .. Acil Durum Hastanesi yeni hizmete girmesine rağmen dolmak üzeredir!! Durum ciddiden de ötedir. Yapılması gerekenler bellidir. Ancak halka da büyük görevler düşmektedir. Çekirdek ailemizle birlikte olmaktan ve başka kişileri riske atmamaktan başka şansımız kalmamıştır. Gelinen nokta endişe vericidir.Sağlık sisteminin çökmemesi adınına hastaların mağdur olmaması adına hepimize büyük görevler düşüyor. Yayılım hızı artmıştır, hastalık şiddeti artmıştır. Mutasyonun ülkemize gelmiş olma ihtimali mevcuttur. Temaslıların saklanması , hastaneye gelişlerin gecikmesi ciddi risklerdir.

Umarız ki bu süreç en az zararla atlatılabilir.”