Hatalı bilgi verilmiş!

Metropol Süpermarket tarafından yapılan açıklamada, “Dün yayınlanmış olan duyuruda bir karışıklık sonucu hatalı bilgi paylaşımı yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Yeni aldığımız bilgilere göre Metropol Girne iş yeri çalışanımızın PCR Testi sonucu NEGATİF çıktı” denildi.

Metropol Süpermarket tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün yayınlanmış olan duyuruda bir karışıklık sonucu hatalı bilgi paylaşımı yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Yeni aldığımız bilgilere göre METROPOL Girne iş yeri çalışanımızın PCR Testi sonucu NEGATİF çıkmıştı.

Sadece PizzyBurger Girne’de bir kişinin testinin pozitif olduğuna dikkat çekilerek, “ Çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını korumak amacıyla METROPOL Girne ve PizzyBurger Girne iş yerlerimizin faaliyetlerini bugün (perşembe) durdurmuş bulunmaktayız” ifadeleri kullandıldı.

METROPOL Girne ve PizzyBurger Girne iş yerlerimiz yarından itibaren (Cuma) faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceklerdir.

METROPOL Girne ve PizzyBurger Girne iş yerlerimizde derin dezenfeksiyon ve hijyen işlemleri 2 kez yapılmış olup bu akşam 3. kez yapılacaktır.

Çalışanlarımız seyreltilmiş vardiya ve rotasyon usulü ile çalışmaktadırlar.

Covid-19 eğitimleri uzmanlarımız tarafından programlı bir şekilde yapılmaktadır.

Tedbir amaçlı tüm açık ürünler meyve-sebze dahil imha edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Girne Belediyesi ile yakın iş birliği ve direktifleriyle sürecin gereklerini en üst düzeyde yapmaktayız.

Halk Sağlığını korumak adına sorumluluğumuzu biliyoruz.

Anlayışınız için teşekkür eder sağlıklı günler dileriz."