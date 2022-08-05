Hatay Deniz Otobüsleri’nin Gazimağusa’ya ilk seferi bugün yapıldı

Hatay Deniz Otobüsleri’nin Arsuz-Gazimağusa seferleri başladı.

İlk seferin yolcuları arasında Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili ve bazı yetkilileri de vardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya BRT’ye yaptığı açıklamada, Gazimağusa Limanı’nda olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Özkaya, Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak Gazimağusa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çok önemsediklerini vurguladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Metin Açık da, ilk etapta haftada 1 olan seferlerin ileride artırılacağını söyledi.

Metin Açık, her Cuma saat 17.00 sıralarında Gazimağusa Limanı’nda olacak geminin Hatay’a dönüş seferinin ise Pazar akşamı yapılacağını belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı adına Türksal İnce de, böylesi bir girişimin hayata geçmesinden ve bu sayede Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkililerini karşılamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.