Hava Durumu / 01 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 1 Şubat Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette , zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bugün hava, parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17-22 derece dolaylarında seyredecek.
Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 22 derece olması bekleniyor.