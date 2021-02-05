Hava Durumu / 05 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 5 Şubat Cuma günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette , zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün hava, açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-21 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor.