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Hava Durumu / 09 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini açıkladı.

09 Şubat 2021 Salı 09:14
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Hava Durumu / 09 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre , bölge periyodun ilk yarısında yüksek basınç, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre hava yarın, açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, perşembe açık ve az bulutlu, cuma parçalı ve az bulutlu olacak.

Hafta sonunda, cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazar da parçalı ve az bulutlu olacak.

Önümüzdeki hafta pazartesi havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece santigrat dolaylarında seyredecek.  

Rüzgâr periyodun ilk günü Güney ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batılı yönlerden orta kuvvette esecek.

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