Hava Durumu / 1 Ağustos 2021

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek..
Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 43, sahillerde ise 38 derece dolaylarında olacak..
KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 1 Ağustos 2021 Pazar için hava tahminleri..
Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek..
Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 43, sahillerde ise 38 derece dolaylarında olacak..