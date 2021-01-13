Hava Durumu / 13 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 13 Ocak Çarşamba günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17-22 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor.