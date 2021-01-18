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Hava Durumu / 18 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 18 Ocak Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:13
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Hava Durumu / 18 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 18 Ocak Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yer yer fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 10-15 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 14 derece olması bekleniyor.

Denizlerimizde Fırtına Bekleniyor!

Bölgemiz denizlerinde kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın “8” kuvvetinde ve “fırtına” şeklinde devam etmesi bekleniyor.

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