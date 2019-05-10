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Hava durumu nasıl olacak?

10 Mayıs 2019 Cuma 13:07
Hava durumu nasıl olacak?
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KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava parçalı çok bulutlu geçecek.Denizlerimzde fırtına beklenmiyor

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı serin ve nemli ikinci yarısında ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 24-27 sahillerde ise 21-23 ikinci yarısı ise iç kesimlerde 29-32 sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

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Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek

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Anahtar Kelimeler:
Hava Durumu
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