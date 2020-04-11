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Hava durumu raporu

KKTC’de bir hafta boyunca yağmur beklenmiyor.

11 Nisan 2020 Cumartesi 13:09
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Hava durumu raporu

Meteoroloji Dairesinin hava tahmin raporuna göre, bölge önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava yarın açık ve az bulutlu, pazartesi parçalı az bulutlu, salı açık az bulutlu, çarşamba, perşembe ve cuma günleriyse parçalı ve çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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Hava DurumuKKTC Hava Durumu
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