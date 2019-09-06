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Havinsu Kurtal aranıyor

Lefkoşa'da iki gün önce evden ayrılan 14 yaşındaki Havinsu Kurtal'dan haber alınamıyor.

06 Eylül 2019 Cuma 09:14
Havinsu Kurtal aranıyor

Lefkoşa'da iki gün önce evden ayrılan 14 yaşındaki Havinsu Kurtal'dan haber alınamıyor. Kurtal ailesi kızlarının bulunabilmesi için dün polise başvurdu. Çocuğun bulunması için polisin çalışmaları sürüyor. Havinsu'yu görenlerin 0542 876 55 84 numaralı telefondan ailesine ulaşmaları istendi

Kaynak: Yenidüzen

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Anahtar Kelimeler:
Havinsu Kurtal
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tomac narco ifşa 2019-09-06 09:31:35

tomac bahiscilerden goturdugun paranın ifsası baslıyor sıra sende ve yancılarında tüm kirli polisler teşkilattan lav edilene kadar durulmuyacak... T.i.T

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serin 2019-09-06 13:42:12

hade oğlum artık bu memleketdede yaşanmaz oldu

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Meryem 2019-09-06 14:10:03

En yakin zamanda bulunur insAllah ve ailesine teslim edilir

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