Havinsu Kurtal aranıyor

Lefkoşa'da iki gün önce evden ayrılan 14 yaşındaki Havinsu Kurtal'dan haber alınamıyor. Kurtal ailesi kızlarının bulunabilmesi için dün polise başvurdu. Çocuğun bulunması için polisin çalışmaları sürüyor. Havinsu'yu görenlerin 0542 876 55 84 numaralı telefondan ailesine ulaşmaları istendi
Kaynak: Yenidüzen
tomac bahiscilerden goturdugun paranın ifsası baslıyor sıra sende ve yancılarında tüm kirli polisler teşkilattan lav edilene kadar durulmuyacak... T.i.T
hade oğlum artık bu memleketdede yaşanmaz oldu
En yakin zamanda bulunur insAllah ve ailesine teslim edilir