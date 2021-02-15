Hayat Nisan'da normale dönebilir!

BRT’de Manşet + Programına canlı yayın konuğu olan Sağlık Bakanı Ali Pilli "kurallara uyulursa sektörleri açabiliriz" dedi.

Bakan Pilli şöyle konuştu:

"Kurallara uyarsak sektörleri açabiliriz. Aşılamayla Nisan’da hayatı normale döndürebiliriz. Aile ziyaretleri yapılmasın yapılmak zorunda kalınırsa kurallara uyulsun. Nisana kadar komşuluk ziyaretleri yapılmasın. Herkes bu hafta üzerine düşeni yapsın. 22’sinde bir daha kapanmamak olmak üzere açılalım. Mart ayında virüsün PİK yapacağı uzmanlar tarafından söyleniyor. Eğer biz tedbirleri alırsak ve kurallara uyarsak Mart'ta pik yaşanmaz. Bu hafta hükümet ve sağlık bakanlığı yanında halkın sınavıdır. Gevşememek lazım. Kurallara uyulursa virüsün aşağıya ineceği aşikardır. 15’ine kadar tablo netleşecek demiştim. 7 gün içinde daha da netleşecek. Sağlık ve ekonomi beraber götürülmelidir. Açılmak için çalışıyoruz. Hastanedeki vaka sayısı düştü. Vaka sayılarının artmasıyla B planımız var ama buna geçmeyi arzu etmiyoruz. Sağlık sistemini rahatlatmak ve sistemin tolere edeceği rakama inmek istiyoruz."