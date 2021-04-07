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“Hayat pahalılığı Nisan ayı maaşlarına yansıtılacak”

Başbakan Ersan Saner, 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinin Nisan ayı maaşlarına yansıtılacağını ifade etti.

07 Nisan 2021 Çarşamba 22:24
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“Hayat pahalılığı Nisan ayı maaşlarına yansıtılacak”

Başbakan Ersan Saner, bu akşam BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ocak ayında verilmesi öngörülen hayat pahalılığı artışının üç ay süre ile dondurulduğunu ancak 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinin Nisan ayı maaşlarına yansıtılacağını açıklayan Saner, Mart ayı içerisinde yüzde birlik gelecek olan hayat pahalılığı artışının ise maaşlara yansıtılmayacağını söyledi ve “zaten hayat pahalılığı da gözlemlenmedi” dedi.

Başbakan Saner, dünyada yaşanan pandemi nedeniyle KKTC’nin de etkilendiğini ve bir takım tasarruf tedbirleri çerçevesinde Hayat pahalılığı dondurulması kararının alındığını dile getirdi.

Saner, verilecek hayat pahalılığı artışı ile maaşlarda yüzde 30’luk bir fark olacağını bu farkın da yapılacak açılımlarla elde edilebileceğine inanç belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Hayat Pahalılığı ödeneği
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