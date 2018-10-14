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Hayvan merakı başını derde soktu

14 Ekim 2018 Pazar 12:50
Hayvan merakı başını derde soktu

Gönendere’de dün 19.00 – 19.30 saatleri arası H.İ.’ye ait evde polis tarafından yapılan aramada, evin avlusunda bulunan odada altı canlı yaban tavşanı bulundu.

Polis açıklamasında H.İ’ hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan Ercan Havalimanı’nda dün akşam saat 21.00 sıralarında D.K.M. (K-20),  A.M.M’den (E-19) yurtdışına gitmek için temin ettiği kimlikle bir başkasının kimliğine bürünüp çıkış yapmak istedi.

Polis açıklamasında,  kimliği görevli memura verip tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin eden D.K.M ve kimliği temin eden A.M.M’nin tutuklandığı kaydedildi.

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