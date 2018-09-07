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Hayvan Üreticileri Pazartesi Eyleme Devam Edecek

Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğluları eylemi askıya aldıklarını açıkladı.

07 Eylül 2018 Cuma 15:51
Hayvan Üreticileri Pazartesi Eyleme Devam Edecek

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, "Hafta sonu muhatap bulunamayacağı" gerekçesi ile eyleme ara verilebileceğini söyledi. Naimoğluları araçların çekilmeyeceğini Pazartesi eyleme devam edeceklerini açıkladı.

NAİMOĞLULARI: “HÜKÜMET ARPA FİYATLARINI GERİ ÇEKECEKSE, PAZARTESİ GÜNÜ ARAÇLARI ÇEKERİZ; ÇEKMEYECEKSE, EYLEMLERİN ŞİDDETİNİ ARTIRACAĞIZ”

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, Hükümetin kuruş hesabı yaptığını iddia ederek bundan vazgeçilmesi çağrısında bulundu ve “Cumartesi, Pazar arpa fiyatlarını geri çekecekse, pazartesi günü gelip araçları çekeriz; geri çekmeyecekse ise pazartesi eylemlerin şiddetini arttıracağız” dedi.

Tarım Bakanlığı önündeki eylemle ilgili açıklama yapan Naimoğluları, eylem şekillerini değiştirdiklerini belirterek, araçlarını eylem yerinde bırakarak, eyleme pazartesi günü devam edeceklerini söyledi.

Bugün eylem yerinden ayrılacaklarını, cumartesi-pazar dinleneceklerini söyleyen Naimoğluları, uzlaşıdan yana olduklarını, ancak arpa fiyatının 1.20 TL’nin üzerine çıkmasını kabul etmeyeceklerini ifade etti ve “Eğer bu noktada verecek bişeyleri yoksa, bizim de bu noktada ortaya koyduğumuz sadece yüzde ellilik zammın kabul edilebileceğidir” dedi.

Arpa konusunda yüzde yüz kırk beşlik zammın kabul edilemeyeceğini söyleyen Naimoğluları, kendilerinin de 1.2 TL’nin üzerine çıkmayacaklarını dile getirdi.

Dün sundukları yazılı önerilerin arkasında olduklarını ifade eden Naimoğluları, ancak yüzde elli zammın üstündeki zammı asla kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 07.09.2018 17:08
Anahtar Kelimeler:
EylemHayvancılar Birliği
Yorumlar
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mangal 2018-09-07 17:02:11

Hafta sonu geldi hadeee mangallaa da pazartesi galdığımız yerden devam:)))

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Naim 2018-09-07 17:22:49

Naimoğullaı denen UBP militanının derdi ne arpa fiyatları ne süt fiyatları nede pahalılıktır.Bu yaratığın bütün derdi ; hükümeti yıpratmak için aldığı emri yerne getirmektir.Başka bişey değildir...Bunlarda yalan dolan entrika çok..Yakında insanımız et ihtiyacını da güneyden yapacak(ki halihazırda yapıyor) bunların haberi yok...Kıracak dökecek ve hak araacak elin bitlisi...

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