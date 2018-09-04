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Hayvancılar Birliği: Bu bir varoluş eylemidir

04 Eylül 2018 Salı 12:32
Hayvancılar Birliği: Bu bir varoluş eylemidir

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yarın gerçekleşecek olan eylemin bir varoğluş eylemi olduğunu söyledi.

Naimoğulları, bu eylemin sadece hayvancıların eylemi olmadığını, bunun KKTC halkının varoluş mücadelesi olduğunu savundu. Tüm kesimleri üreticinin varoluş mücadelesine katılmaya davet eden Naimoğulları, “ya ayakta durup bu topraklara sahip çıkacağız, ya da yok olup göç edeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hayvancılar BirliğiMustafa NaimoğullarıHaberKKTC
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Kıbrız 2018-09-04 12:45:55

uğraşın uğraşın daha. Sanki hükümet bir kusur işledi. Uğraşın da tam batırın...Tam batmadı daha. Uğraşırsanız başaracaksınız. Sonra fishandchipste birlikte bulaşık yıkayacağız. Hükümet mi yaptı bu düzeni.Ubp gelirse 10 kat daha kötü olaccağız. Ama anlamazsınız.

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OKTAN 2018-09-04 12:48:34

AÇ GÖZLÜ NAİM SÜLEYMAN

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