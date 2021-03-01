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"Haziran sonrasını düşünmek istemiyorum"

Olgun Amcaoğlu, turizm ve yüksek öğretimin açılmaması durumunda Haziran ayı sonrasını düşünmek istemediğini söyledi.

01 Mart 2021 Pazartesi 17:49
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"Haziran sonrasını düşünmek istemiyorum"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında turizm ve yüksek öğretim sektörünün durumuna ilişkin konuştu.

Maliye eski Bakanı olan Amcaoğlu, iki sektörün kapalı olmasından dolayı yaşanılan sıkıntılara dikkat çekti, aşılanma ile sektörlerin açılması gerektiğini anlattı:

“İlk, orta, lise ve 21 üniversitede görev yapan akademisyenlerin toplam 25 bin kişinin aşılanması gerekiyor. Hem eğitimin kapasitesi için hem de iktisadi anlamda bu gereklidir. 15 yıllık iş yerleri kapanıyor, pandemiden dolayı.. 21 yıldır ucu açık bir şekilde teşvik verilen  yüksek öğretim ve turizm tekrardan ayağa kalkmalıdır. Dizlerinin üzerinde duruyorlar. Eğer kalkamazlarsa değil burada çalışan 30 bin kişi memleketin hazirandan sonrasını düşünmek bile istemiyorum”

Hep birlikte her türlü çalışmayı yapıp riski en aşağıya çekip özellikle yüksek öğretimi aşılama yapıp hem yüksek öğrenimi hem de turizmin önünü açmamız gerekiyor. Girin ve bakın çalışan sayılarına.. Şu anda çalışma hayatının yüzde 84’ü küçük ve orta boy işletmelerde çalışanlardır. Bu da demektir ki bu iki sektörün altında çalışanlardır bunlar. Bu işletmelerin ayağa kalkabilmesinin yegane yolu yüksek öğretimin ayağa kalkması yüz yüze eğitimin başlamasıdır.”

SES KIBRIS

https://www.seskibris.com/haber/6542144/haziran-sonrasini-dusunmek-istemiyorum

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