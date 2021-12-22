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Hedef 1 Ocak'ta yeni asgari ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirlemek için toplanıyor....

22 Aralık 2021 Çarşamba 12:40
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Hedef 1 Ocak'ta yeni asgari ücret
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Asgari ücreti belirleme toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılıyor. Toplantı öncesinde açıklamalar yapıldı.

İlk sözü alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, asgari ücretle ilgili en kısa zamanda mümkünse bugünden bir karara varılması gerektiğini söyledi. “Temennimiz vatandaşın yararına bir rakama ulaşmak” diyen Çağman, uzun uzun tartışmak yerine konsensüsle bir zeminde buluşmayı ümit ettiğini belirtti.

ARHUN: ÇOK BELİRSİZLİK VAR

İşveren tarafı temsilcisi Metin Arhun ise çalışanların maaşlarının artırılması gerektiğini kendilerinin de bildiklerini söyledi. Hedefin 2022’nin ilk asgari ücretinin belirlenmesi olduğuna işaret eden Arhun, çok belirsizliklerin olduğunu, döviz kurlarının son 1 ayda yüzde 30 arttığını hatırlatarak, Türkiye’deki gelişmelerle bir gecede döviz kurlarının yüzde 30 aşağıya indiğini söyledi.

Asgari ücreti belirlerken, hayat pahalılığı, açlık sınırı ve ülke koşullarına bakacaklarını ifade eden Arhun, işverenler olarak ortaya koyacakları bir şey olmadığını belirtti. “Çalışan ücretlerinin artması gerektiğini, ekonomik şartları biliyoruz” diyen Arhun, ama bunun ne şekilde belirleneceğiyle ilgili öngörülerinin olmadığını ifade etti.

SERDAROĞLU: KİMSEYİ BATIRMAK DERDİNDE DEĞİLİZ

İşçi tarafını temsilen masada yer alan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, toplantıdan netice almak istediklerini, İşçinin bekleyecek bir dakikası bile olmadığını söyledi.

İşçilerin işlerine gitmek için bindikleri dolmuşun 6 TL’den 9 TL’ye yükseldiğine işaret eden Serdaroğlu, “Böyle bir ortamda asgari ücreti bekletmek emeğe ve emekçiye yapılacak en büyük kötülüktür” dedi.  “Biz kimseyi batırma derdinde değiliz” vurgusunu yapan Serdaroğlu, “Kimseyi aç bırakma derdinde de değiliz” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Postası

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