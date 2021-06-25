“Hekimlik yapma arzum, siyaset yapma arzumun katbekat üstüne çıktı”

Çağman yayımladığı veda mesajında, hiçbir kişisel çıkar gözetmeksizin ve siyasi beklentisi olmadan başladığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini, kendi karakterine uygun doğruluk, dürüstlük çerçevesinde hizmet gösterme sözünü tutmanın gönül rahatlığı içerisinde bıraktığını kaydetti.

“ALNIM AÇIK BİR ŞEKİLDE BAKANLIK GÖREVİME VEDA EDİYORUM”

Bakanlık görevini gözler önünde olmadan, hiçbir hak yemeden, layıkıyla yerine getirdiğine inandığını belirten Çağman, “Bugün, temiz geçmişime herhangi bir leke sürmeden, alnım açık bir şekilde bakanlık görevime veda ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DENGEYİ KURMAK İÇİN ÇOK ÇABA GÖSTERDİM”

“Siyaset, devletin çok parçalı mekanizması ile halk arasındaki dengeyi sağlama sanatıdır” diyen Çağman, şöyle devam etti:

“Bu dengeyi sağlamanın yolu ise mekanizmanın hümanist bir yaklaşım ile yürütülmesini gerektirmektedir.

“CERRAH OLARAK HİZMET ETTİĞİM HALKIMA BAKANLIK MAKAMINDA AYNI DÜRÜSTLÜK VE ŞEFFAFLIKLA HİMZET EDEMEME ENDİŞESİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevim süresince bu dengeyi kurmak için çok çaba sarf ederek ve elimden gelen gayreti göstererek, dürüstlük ilkemin dışına çıkmadan, şeffaf bir şekilde yürütmeye gayret ettim. Ancak, onlarca yıldır belli ilke ve inanışlar doğrultusunda cerrah olarak hizmet ettiğim halkıma, bulunduğum Bakanlık makamında aynı dürüstlük ve şeffaflıkla hizmet edememe endişesinin beni aşırı stres ve mutsuzluğa ittiğini fark etmiş bulunmaktayım.”

“SAĞLIK SORUNLARIM BAŞ GÖSTERDİ… STENT SAYISI 8’E ÇIKTI”

Stres ve yıpranmışlık halinin sağlık sorunlarının baş göstermesine neden olduğunu ifade eden Koral Çağman, aktif siyasete başladığı Ocak 2018 yılında iki olan damarlarındaki stent sayısının bu süreçte 8’e çıkmasının da bunun en açık göstergesi olduğunu kaydetti.

Çağman, hal böyleyken, bu görevi daha fazla sürdürmenin sağlığı açısından vahim sonuçlara davetiye çıkaracağı görüşünde olduğunu belirtti.

“HEKİMLİK YAPMA ARZUM, SİYASET YAPMA ARZUMUN KATBEKAT ÜSTÜNE ÇIKTI”

Öte yandan bakanlık görevi süresince uzak kaldığı hekimliğe ve hastalarına geri dönme arzusunun, siyaset yapma arzusunun katbekat üstüne çıktığına vurgu yapan Çağman, “Ayrıca, siyaset içerisinde şahsi ahlak unsurunun gerekli olmakla birlikte yeterli olmadığını da tecrübe edindim” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Başbakan Ersan Saner’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden ayrılacağını ilettiğini belirten Çağman, “Bu süre zarfında birlikte çalıştığım bakanlık personelime, çok değerli daire müdürlerime ve yanımda olan aileme sonsuz teşekkür ederim” dedi.