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Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yeni Yıl Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

31 Aralık 2019 Salı 12:40
Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yeni Yıl Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ülke nüfusunun tam olarak bilinmediği ancak hastanelerdeki yığılmanın ciddi artış gösterdiğini dile getiren Özgöçmen “Ne hemşirelere ne diğer sağlık çalışanlarına herhangi bir iyileştirme yapılmadığı gibi hastaneler kendi kaderlerine terk edildi” dedi.
“Mücadele ve kavgayla artırılan kadrolarımız ve istihdam edebildiğimiz yeni meslektaşlarımız dışında nerdeyse hiçbir gelişme yaşanmamıştır 2019'da” diyen Özgöçmen şöyle devam etti:
“Ve daha vahim olan, gelişmeyi bir kenara bırak, mevcut durumu  korunmaktan yoksun bir yönetim anlayışı yada beceriksizliği söz konusu 2019 biterken. Umarım bir geri dönüş olur, ama biz yönetimden ümidimizi kestik,, diplomasi de bir yere kadar. Ümit biziz, ümit hemşireler 2020 de, seve seve anlamayanlara, seve seve öğreteceğiz anlamayı.”

Anahtar Kelimeler:
Hemşireler
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