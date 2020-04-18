Hemşirenin temaslılarına testler sürüyor

Hastane çalışanı bir hemşirenin dün yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından bu konuda da temas ekipleri hemen çalışmaya başladı.

Hemşirenin yakın çevresindeki herkese test yapılmaya başlandığı ve sonuçlarının da kısa sürede çıkacağı kaydedildi.

Bilindiği üzere sağlık sektöründe çalışan kişilere belirli aralıklarla testler yapılıyor ve bulaş riski olması nedeniyle kontrol altında tutuluyorlar.

Hemşirede pozitif vaka çıkmasının ardından temas ekibinin buraya yoğunlaştığı ve taramayı genişlettiği kaydedildi.