Hala Sultan İlahiyat Koleji personelinin düzenlediği Şanlıurfa ve Gaziantep turu için Türkiye’ye giden kafilede yer alanlar Kuzey Kıbrıs’a döndükten sonra kendilerini evde14 gün boyunca izole ettiklerini belirtti.

Hala Sultan İlahiyat Koleji personelinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Herkese günaydınlar sağlıklı günler dileriz.

Bizlere Hala Sultan İlahiyat Koleji olarak bir yanlış anlaşılmadan dolayı sizleri bilgilendirmek istedik. 6.7.8 Mart tarihlerinde Şanlıurfa ve Gaziantep’e bir tur düzenledik.

Başında çıkan kırk kişilik bir Gap Turu ile bağlantımız yoktur.

Hepimiz adaya döndükten sonra 14 gün evimizde kalıp izolemizi tamamlamış bulunmaktayız. Bizleri merak edenlere burdan seslenmek isteriz ki hepimizin sağlığı yerinde

Evde Kalın Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atmayınız. Hayat her koşulda güzel yeterki değerlendirmesini bilelim.”