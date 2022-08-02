Her yerde İSYAN!

Ülke genelinde yaşanan bilinmezlik ve Kaos ortamı, tüm halkı isyana bağlamış durumda.

Elektrik zamlarında yaşananlar, ihalelerde yapılan vurgunlar, siyasi istikrarsızlık, hükümetin güven sorunu, bilinmezliklerle dolu bir gelecek kaygısı gibi alt alta yazacak yüzlerce sorun birikiyor.

Bunların yanına ek olarak, asgari ücret kavgası ve evine hiç maş girmeyen insanların geçim kaygısı da eklenince, büyük bir ‘’İSYAN’’ çığlığı ortaya çıktı.

Bunu bile siyasi malzeme olarak kullanıp, oy verenler düşünsün mantığı da bana göre doğru bir yaklaşım değildir.

Unutmayın! Bu gemide herkes var. Gemi batarsa, hepimiz batacağız.

Nasıl ki oy veren de vermeyen de aynı ekonomik sıkıntıyı çekiyorsa, aynı elektrik faturasını ödüyorsa, aksi bir durumda benzeri olacaktır.

Asgari ücretliyi açlığa mahkûm etmek, geleceğini elinden almak ve ileriye dönük tek bir plan yapamayacak duruma sokmak bile aslında en büyük İsyan sebebidir. Ancak nedense, halk ve muhalefet gereken reaksiyonu veremiyor. Artık havaların sıcaklığından mıdır nedir bilmem ama bu böyle gitmez.

Allah aşkına biri bana şunu açıklasın; 60-70 bin TL maaş alan biri, 8,600 TL maaş alan birini nasıl anlasın?

Gerçekten, aradaki uçurumdan sizi duyacaklarını mı sanıyorsunuz? Sesinizin yukarı hiçbir zaman gitmeyeceğini bilmiyor musunuz?

Ve bu mesafeyi bizim ellerimizle açtığımız, el birliği ile sesimiz olmaları için seçtiklerimizi yukarı taşıdığımız gerçeği, asla değişmeyecek.

Görünen o ki; ekonomik daralma, işsizlik, Kaos ve içsel bunalım artacak. Bu kaçınılmaz.

Tam da bu noktada halkın kendi çıkış yolunu bulması gerekir. Bunu da kendi içinde çözmekten başka çaresi yok.

Bana göre ilk adım, yerelden kalkınma olacaktır. Yerelde yapılan tercihler, halkın en azından dört yıl kesintisiz yol haritasını çizecek. Yerel yönetimlerin çöp, su, temizlik gibi faaliyetlerinin dışına çıkarak, ekonomik anlamda halkın refahını sağlayacak atılımlar ve politikalar oluşturması gerekir. Bunları ileride daha ayrıntılı yazacağım.

Unutmayın! Ne talep ederseniz, o nu bulursunuz. Ve Gençler Uyanın! Kendiniz ve memleketiniz için aydınlık bir gelecek talep edin.

Güneşin Doğduğu Yerden,