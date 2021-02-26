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"Her zaman üreticinin yanındayız"

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Seracılar Birliğini ziyaret ederek, üreticilerle görüştü, üreticilerin salgın dönemi nedeniyle yaşadığı sorunları dinledi.

26 Şubat 2021 Cuma 15:53
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"Her zaman üreticinin yanındayız"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, salgın döneminde sıkıntıların yaşanabileceğini öngördüklerini söyleyerek, seracıların Gazimağusa Seracılar Üretim ve Pazarlama Kooperatifini canlandırarak, kooperatifi etkin şekilde kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, salgın nedeniyle ülkede nüfus azaldığı için tüketimin de azaldığını anımsatarak, uçuşların başlamasıyla birlikte gelecek bir ay içerisinde piyasanın canlanacağını, tüketimin artacağını aktardı.

Yerli üretime destek olmak için yurtdışından ithal edilen ürünlere de kısıtlama getirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, hükümetin üretici dostu bir kimliğe sahip olduğunu ve her zaman üreticinin yanında olduklarını vurguladı.

Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, Covid-19 salgınından dolayı üretimde aksamalar yaşandığını, ekilen ürünlerin iç piyasada tüketilemediğini, ihracat ayağında da sıkıntılar olduğunu anlattı.

Doğan, üretime harcadıkları masrafları karşılayamadıklarını belirterek, hem zararlarının karşılanması hem de elde kalan ürünlerin değerlendirme şekliyle ilgili Bakan Çavuşoğlu’ndan destek istedi.

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