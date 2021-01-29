“Herhangi bir pozitifleşme yok”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Özdemir Berova BRT’de yayınlanan “Manşet +” programına online katılarak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Pazar gününden bu yana temaslı konumuna girmesi nedeniyle kendini izole altına alan Berova, Pazar günü son testini yapacağını, şimdiye kadar yaptığı testlerde bir pozitifleşme görülmediğini açıkladı.

Berova açıklamalarında halka çağrıda bulunarak “Grip semptomları göstermek covid-19 olasılığının yüksek olduğunu gösterir. Eğer covid-19 hastasıysanız tedavinin erken başlaması gerçekten anlamlı sonuçlar veriyor” dedi.