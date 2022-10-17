“Hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmeye geliyorum”

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

“DEĞİRMENLİK’E DAHA GÜZEL HİZMET VEREBİLECEĞİME İNANIYORUM”

Değirmenlik Belediyesi başkan adaylığı sürecini anlatarak sözlerine Başlayan Ebru Törehan, “Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bir spor kulübünde as başkan olarak görev yürütüyordum ve Değirmenlik bölgesi ve çevre köylerin halkları ile tanışma fırsatı buldum. Karşılaştığım bazı olaylar sonucunda daha fazlasını yapabilirim diye düşündüm. Halkın da bu yönde bir talebinin olduğunu görünce ve Değirmenlik halkı ile de güzel bir uyum yakalayınca bu yola girmeye ve Değirmenlik halkına daha güzel hizmetler verebileceğime inandığım için Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı olmaya karar verdim” dedi.

“PROJELERİMİZ HAZIR”

Değirmenlik bölgesinde hayvancılık sektöründe çok ciddi sorunlar olduğuna dikkat çeken Törehan, “Bu sorunları tek tek ele aldık ve birlik başkanları ile görüştük. Bölgede çok ciddi sorunlar var. Ciddi bir atık ve su sorunu var. Değirmenlik bölgesinde genel olarak gördüğüm sorun bakanlıklarla birlikte hareket edilmemiş. Belediye kendi içerisinde bu sorunları ele alınca bir başarısızlık ortaya çıkmış. Verilen sözler tutulmamış. Tüm bunların yanı sıra Değirmenlik bölgesinde çok ciddi başka sorunlar da bulunuyor. Altyapı sorunu, su problemi, sosyal tesis ulaşım problemleri var. Bunların hepsini doğru zamanda ve doğru bir şekilde çözmek için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik ve projelerimiz hazır. İnanıyorum 25 Aralık sonrasında bu sorunların hepsini çok hızlı harekete geçerek Akıllı Belediyecilik ile halkımızın hizmetine hiçbir ayrım yapmadan sunacağız” dedi.

“TEK İSTEDİĞİMİZ GENÇLERİMİZİ MUTLU GÖRMEK”

Törehan, “Projelerimiz arasında bölgemizde bir üniversite kurulması ve eğitim kurumlarının da yenilenmesi bulunuyor. Bütün okullarımızın yenilenmesi ve eğitim haklarının daha kaliteli hale gelmesi bulunuyor. Mezun olan gençlerimize çok güzel istihdamlar yapmak istiyoruz. Değirmenlik bölgesinde yaşamak bir ayrıcalık olacak. Biz çocuklarımız ve ailelerimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Eğitimde de olacağız. İstihdam da olacağız. Biz gönülden hazırız. Tek istediğimiz gençlerimizi mutlu görmek” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR AYRIM YAPMADAN HİZMET ETMEYE GELİYORUM”

Ebru Törehan, “Belediye başkanları din dil ırk veya siyasi parti ayırımı yapmaksızın halka hizmet edebilmeli. Hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmeye geliyorum. Hep birlikte yeni bir Değirmenlik yaratalım ve tüm sorunları birlikte çözelim” şeklinde konuştu.