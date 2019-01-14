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Hırsız kiracılar serbest!

14 Ocak 2019 Pazartesi 20:54
Hırsız kiracılar serbest!

Girne’de kiracı oldukları evden birçok eşya çalan Tuğçe Köşk ile Hayriye Köşk isimli üniversite öğrencisi kız kardeşler dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

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Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 23 Aralık 2018 tarihinde Girne’de Ay Sokak üzerinde Ali Osman Apartmanı’nın 4 numaralı dairesinde kiracı olan zanlıların,  ev sahibi Ali Osman Özhasoğulu’na ait bir koltuk, bir sandalye, 3 perde, 1 adet tül perde, ahşap masa, 12 kişilik çatal bıçak kaşık seti, bir şilte, 4 yastık, 12 çarşaf, 2 yorgan, 1 komodin ve 1 elektrik süpürgesini çaldıklarını söyledi. Polis, 25 Aralık 2018 tarihinde mal sahibinin şikâyetçi olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 8 Ocak 2019 tarihinde taşındıkları Dikmen’deki adreslerinde tespit edildiklerini aktardı. Polis, zanlıların evinde yapılan aramada çalınan koltuk, komodin ve masanın bulunduğunu belirtti. Zanlıların 5 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını, ev sahibinin şikâyetini geri çektiğini kaydeden polis, teminata bağlanmalarını talep etti. Yargıç Meltem Dündar, her zanlı için bir kefilin 10 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlıların bin 500 TL nakit teminat yatırmaları şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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