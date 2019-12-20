Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı için 11 aday yarışacak

18 yaşını doldurmuş tüm Hırvatistan vatandaşlarının oy kullanabileceği seçimde, kayıtlı 3 milyon 854 bin 747 seçmen bulunuyor. Seçmenler, yerel saat ile 07.00-19.00'da, kayıtlı oldukları oy kullanma merkezlerine giderek oylarını verebilecek.

Resmi olmayan ilk sonuçların, aynı gece açıklanması bekleniyor.

11 aday yarışacak

Hırvatistan'da 5 yıl önce yapılan son cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 aday yarışırken, bu yılki seçimde 11 aday bulunması dikkati çekiyor.

İktidardaki Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı mevcut cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) adayı eski başbakanlardan Zoran Milanovic'in yanı sıra bağımsız aday olan şarkıcı Miroslav Skoro, diğer adaylara kıyasla önde görünüyor.

Seçimde yarışacak diğer adayların isimleri şöyle:

Mislav Kolakusic (bağımsız aday), İvan Pernar (İvan Pernar Partisi), Dejan Kovac (Hırvat Sosyal-Liberal Partisi), Dalija Oreskovic (bağımsız aday), Dario Jurican (bağımsız aday), Nedjeljko Babic (Tüm Çakavca, Kaykavca ve Ştokavca Konuşanların Hırvat Partisi), Anto Djapic (Ulusal Yenilenme Demokrat Birliği) ve Katarina Peovic (İşçi Cephesi).

Anketler ikinci turu gösteriyor

En son kamuoyu araştırmaları, seçimin Kitarovic, Milanovic ve Skoro arasında geçeceğini gösteriyor. Üç isim arasında büyük bir fark gözlenmezken, seçimin ikinci tura kalacağına da kesin gözüyle bakılıyor.

En güncel anket sonuçlarına göre, Kitarovic'in yüzde 27, Milanovic'in yüzde 24, Skoro'nun da yüzde 23 oy alması bekleniyor. Hala çok fazla kararsız seçmen olması da sonucu etkileyebilecek önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Bu arada, aşırı milliyetçi söylemleri ile sık sık gündeme gelen Kitarovic'in, sosyal demokrat aday Milanovic ile ikinci tura kalması durumunda ikinci turda ipi göğüsleyebileceği belirtiliyor. Ancak, aşırı milliyetçi söylemlerle dolu bir seçim kampanyası yürüten diğer bir aday Skoro'nun Kitarovic ile ikinci tura kalması halinde yarışı Skoro'nun önde tamamlayabileceği ifade ediliyor.

Sonuç ne olursa olsun, Hırvatistan'ı gelecek 5 yıl boyunca aşırı milliyetçi bir cumhurbaşkanının yönetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Devlet kanalında "yüzleştiler"

Cumhurbaşkanlığı için aday olan 11 isim de salı gecesi Hırvatistan Radyo ve Televizyonu'nda (HRT) düzenlenen programda kozlarını paylaştı.

Adaylar, yolsuzlukla mücadeleden göçmen krizine, komşu ülkeler Sırbistan ve Bosna Hersek ile ilişkilerden AB ve NATO üyeliklerine kadar birçok konuda görüşlerini açıkladı.

Djapic, göçmen krizi noktasında Macaristan'ın katı uygulamalarını iyi bir model olarak nitelendirirken, sınırların korunması için asker sevkiyatı seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Hırvatistan'ın hem kendi hem de AB sınırlarını koruduğunu anımsatan Kitarovic de sınır güvenliğinden sorumlu polisler için yeni ekipmanlara gerek duyulduğunu ifade etti.

NATO'nun ölü bir organizasyon olduğunu savunan Kolakusic de AB Ordusu kurulması gerektiğini ve Hırvat askerlerin dünyanın farklı bölgelerindeki savaşlarla alakası olmaması gerektiğini vurguladı.

Kovac da Hırvatistan'ın "istikrarsız" olarak nitelendirdiği Batı Balkanlar'da askeri anlamda lider konumda olması gerektiğini savundu.

Aşırı sağcı söylemleri ile tanınan Skoro, Bosna Hersek'i "Hırvat halkının devleti" olarak nitelendirirken, Bosna Hersek'in Hırvatistan için hayati ve stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Djapic ise Bosna Hersek'te yaşayan Hırvatların durumunun hiç iyi olmadığını öne sürerek, tıpkı ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) gibi Bosna Hersek içinde bir Hırvat cumhuriyeti kurulması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA