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'Hoşça Kal' albümü Perşembe akşamı tanıtılıyor |

14 Ocak 2020 Salı 13:31
'Hoşça Kal' albümü Perşembe akşamı tanıtılıyor |

Güzelyurt Gelişim müzik grubu, “Hoşça Kal” adını verdiği yeni CD’sini perşembe akşamı tanıtıyor.

Güzelyurt Gelişim tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre CD tanıtımı saat 21.00’de, Lefkoşa’da Delfino Cafe&Bar’da yer alacak.

Kıbrıslı Türk şairlerden Ayşen Dağlı, Bedia Balses, Bülent Fevzioğlu, Feriha Altıok, Fikret Demirağ, Refet Ergün Erdadaş ve Tamer Öncül’ün şiirlerinin Halil Akansel ve Mustafa Tozakı tarafından bestelenerek ortaya çıkarılan çalışma, 4 yılda tamamlandı.

Halil Akansel, Mustafa Tozakı, İzlem Akansel, Hasip Akgürgen ve Sibel Tozakı’dan oluşan grup üyeleri, tüm müzikseverleri tanıtım gecesine davet etti.

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