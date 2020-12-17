HP'den bir istifa daha!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile başlayan hükümet krizi arkasına üç milletvekilli istifası ile HP'den istifalar devam ediyor.

Halkın Partisi İskele parti Meclis üyesi İslam Ertem sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu.

Ertem Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamasında ''Üyesi olduğum ve Parti Meclisi görevini üstlendiğim Halkın Partisi’nden bugün itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum,

Hersey gelir ve gider baki kalan ebed müddet Devlet ve Millettir'' diyerek partide ki görevinden istifa ettiğini duyurdu.



