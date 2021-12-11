HP milletvekili aday listesini belirledi

Lefkoşa
1- Prof. Dr. Kudret Özersay- Akademisyen
2- Gülşah Sanver Manavoğlu – İş insanı
3- Serhat Kotak –İş insanı/ Mühendis
4- Teksen Köroğlu – Diş Doktoru
5- Kürşat Köseoğlu – Öğretmen
6- Devran Vudalı –Serbest meslek
7- Ersin Tünay –Öğretmen/müzisyen
8- Özgül Çırakoğlu – İşletmeci
9- Mustafa Kendir - Kamu Görevlisi
10 –Ahmet Dağcın – İşletmeci
11- Batuhan Cantay – İşletmeci
12- Nihan Güleryüz – İşletmeci
13- Zuhal Tunalı – İşletmeci
14- Volkan Bilal Emirkanı – Sigortacı
15- Ülkü Biranlı- Emlakcı
16- Yıldız Büyükçolpan Yılmaz- İşletmeci
Gazimağusa
Ayşegül Baybars – Avukat
Av. Dr. Berna Çelik Doğruyol – Avukat/ Akademisyen
Arda Kalfaoğlu – Bankacı
Tolga Özçelik – Memur
Ethem Akmercan –Emekli Bankacı
Raif İlkman – Hukukçu
Hüseyin Tabur- Bankacı /Eğitim Görevlisi
Oğuz Akançay – Turizm/Sigortacı
Çiler Demirtay – Beden Eğitimi Öğretmeni
İlknur Çetinkaya – Tüccar
Nazmiye Elçin Erbay – Yaşam Koçu
Orhan Delikuş – Market Sahibi
Recep Sayım – Tekstil Mühendisi
Girne
1- Erek Çağatay – Diplomat
2- Jale Refik Rogers – Genetik Uzmanı
3- Ahmet Tokatlıoğlu – İş İnsanı
4- Yusuf Avcıoğlu – Elektrik Mühendisi
5- Ledün Caymaz – Organizatör/İşletmeci
6- Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu – Akademisyen Ekonomist
7- Aydın Nevzat Erhuy – Öğretmen
8- Erhan Onuralp – Öğretim Görevlisi/Mimar
9 – Muhammet Ercan – Taksici
10- Bahadır Ünlü – Satın Alma Müdürü
11- Mert Cem Yılmaz - Muhasebeci
İskele
1- Ercan Beşerler - Bürokrat / Öğretmen
2- Kani Buranay – Öğretmen
3- Emin Onuş –Akademisyen
4- Havva Elkovan – Serbest meslek
5 –Hanife Demir – Avukat
Güzelyurt
1- Ramadan Durmazer – Muhasip
2- Mazlum Kortaş – Kamu Görevlisi
3 Selahaddis İskifoğlu – Serbest meslek
Lefke
1- Özdemir Şanlıdağ - Emekli Öğretmen
2- Safure Deniz –Serbest meslek