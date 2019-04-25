HP Milletvekili'den Erhürman ve Denktaş eleştirisi

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sabah katıldığı Radyo Mayıs yayınında, "Planlanması gerekenler vardı, ama geri adım atıldı" diyerek, gelinen aşamada suçlunun Başbakan Tufan Erhürman ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş olduğunu söyledi.

Ülkede bir ekonomik kriz olduğunu ve alınması gereken tedbirlerin varlığını gündeme getiren Manavoğlu, "Cesaretle ek mesaileri durdurmalıydık. Öğretmen hazırlık ödeneklerini bir yıl ertelemeliydik. Hayat Pahalılığını durdurmalıydık. Biz parti olarak bunları konuştuk ve buna destek vermeye hazırdık. Oluşacak tepkileri de bilmemize rağmen, bu ülkenin düze çıkması için bu gerekliydi. Bazı ileri adımlar atıldı ama sonra geri adım atıldı.

Bunu planlayacak, cesaretle uygulayacak Başbakan ve Maliye Bakanıydı, ileri adım atamadılar" dedi.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'nun açıklamasının, HP Parti Meclisi toplantısının hemen sonrasına denk gelmesi de hükümet içerisine yönelik HP'nin tavrı olarak algılandı.