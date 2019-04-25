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HP Milletvekili'den Erhürman ve Denktaş eleştirisi

25 Nisan 2019 Perşembe 10:33
HP Milletvekili'den Erhürman ve Denktaş eleştirisi
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Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sabah katıldığı Radyo Mayıs yayınında, "Planlanması gerekenler vardı, ama geri adım atıldı" diyerek, gelinen aşamada suçlunun Başbakan Tufan Erhürman ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş olduğunu söyledi.

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Ülkede bir ekonomik kriz olduğunu ve alınması gereken tedbirlerin varlığını gündeme getiren Manavoğlu, "Cesaretle ek mesaileri durdurmalıydık. Öğretmen hazırlık ödeneklerini bir yıl ertelemeliydik. Hayat Pahalılığını durdurmalıydık. Biz parti olarak bunları konuştuk ve buna destek vermeye hazırdık. Oluşacak tepkileri de bilmemize rağmen, bu ülkenin düze çıkması için bu gerekliydi. Bazı ileri adımlar atıldı ama sonra geri adım atıldı.

Bunu planlayacak, cesaretle uygulayacak Başbakan ve Maliye Bakanıydı, ileri adım atamadılar" dedi.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'nun açıklamasının, HP Parti Meclisi toplantısının hemen sonrasına denk gelmesi de hükümet içerisine yönelik HP'nin tavrı olarak algılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver Manavoğlu
Yorumlar
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EmekliYORUM 2019-04-25 15:50:14

Partide konuşabilirsiniz Sn Vekil ama uygulama sorumluluğu taşıdığınız zaman bunun mümkün olamayacağını görürsünüz. Mesai olmayınca devletin birçok hizmeti aksayacaktır. Hazırlık ödeneği ertelenebilir ama bunun için sendikalarla fikir birliği olması şarttır yoksa her taraf kaos olur. Ben söyledim oldu ile olmuyor.

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Doğru Söz 2019-04-25 16:50:34

Ordinaryüs ekonomist Mannavoğlu, cevaplar mısın? Suç ve cezaya inanır mısın? Emeğe inanır mısın? TL deki düşüşün, ekonomideki bozulmanın suçlusu kim? Ceza kesmeye çalıştıklarınız mı?

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Doğru Söz 2019-04-25 16:56:29

Hayat pahalılığı ödeneği ne demek? Paranızdaki erimenin telafisi demek. Paradaki erimenin sorumlusu kim? Bu yıl çıkmadan döviz 50% daha erirsa sen maaşlara yansıtmazsan, insanlar nasıl yaşayacak? Sen zengin olup bilemeyebilirsin, halkın arasına en ve sor. Adında değil , düşüncende halk olsun!

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grassooo 2019-04-25 17:12:05

grassoooooooooooooo

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