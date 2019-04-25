HP Milletvekili'den Erhürman ve Denktaş eleştirisi

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sabah katıldığı Radyo Mayıs yayınında, "Planlanması gerekenler vardı, ama geri adım atıldı" diyerek, gelinen aşamada suçlunun Başbakan Tufan Erhürman ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş olduğunu söyledi.
Bunu planlayacak, cesaretle uygulayacak Başbakan ve Maliye Bakanıydı, ileri adım atamadılar" dedi.
HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'nun açıklamasının, HP Parti Meclisi toplantısının hemen sonrasına denk gelmesi de hükümet içerisine yönelik HP'nin tavrı olarak algılandı.
Partide konuşabilirsiniz Sn Vekil ama uygulama sorumluluğu taşıdığınız zaman bunun mümkün olamayacağını görürsünüz. Mesai olmayınca devletin birçok hizmeti aksayacaktır. Hazırlık ödeneği ertelenebilir ama bunun için sendikalarla fikir birliği olması şarttır yoksa her taraf kaos olur. Ben söyledim oldu ile olmuyor.
Ordinaryüs ekonomist Mannavoğlu, cevaplar mısın? Suç ve cezaya inanır mısın? Emeğe inanır mısın? TL deki düşüşün, ekonomideki bozulmanın suçlusu kim? Ceza kesmeye çalıştıklarınız mı?
Hayat pahalılığı ödeneği ne demek? Paranızdaki erimenin telafisi demek. Paradaki erimenin sorumlusu kim? Bu yıl çıkmadan döviz 50% daha erirsa sen maaşlara yansıtmazsan, insanlar nasıl yaşayacak? Sen zengin olup bilemeyebilirsin, halkın arasına en ve sor. Adında değil , düşüncende halk olsun!
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