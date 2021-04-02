HP Milletvekili Rogers Her Hastanede Kanser Tarama Yapılabilmesi Gerektiğini Belirtti

Rogers Kanser Haftası vesilesiyle yayınladığı bildiride, Sağlık Bakanlığı’nın meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanser taraması hizmetlerine ulaşımın kolay olmadığını belirtti. Rogers, “Mevcut hastanelerimize ve sağlık merkezlerine ultrason, mamografi gibi cihazları yerleştirerek kadınların bu hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için adım atılmalıdır” dedi.

KANSER BİLDİRİMİ

Kanser vakalarının Sağlık Bakanlığına bildiriminin 2018’de geçen yasayla zorunlu hale getirildiğine işaret eden Rogers, “Ancak Sağlık Bakanlığı dün itibariyle 2018’e kadar olan verileri açıklayabilmiştir. Bu görev de bakanlık tarafından yapılması gerektiği gibi yapılamamaktadır. En azından bu konuda detaylı bir açıklama yapmaları ve konuya önem vermeye başlamaları mutluluk vericidir” dedi.

Koruyucu ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlayıp halka sunmanın da Sağlık Bakanlığı’nın görevleri arasında olduğunu belirten Rogers, bugüne kadar görev yapan Sağlık Bakanları’nın bazen bütçe yetersizliğinden bazen de konunun üstüne düşmediği için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine pek de önem vermediğini savundu.

HPV AŞISI RUTİNE BAĞLANMALI

HPV aşısının rahim ağzı kanserini önleyebilecek bir aşı olduğuna dikkat çeken Rogers, 2018 yılında bir sivil toplum örgütünün desteğiyle kısıtlı sayıda kız çocuğuna devlet tarafından HPV aşısı yapıldığını, bunun rutine bağlanması gerektiğini söyledi.

Kanser hastalarının ilaç tedarik etmesinin salgınla birlikte zorlaştığını ifade eden Rogers, “İlaç Eczacılık Dairesi hala daha en basit marketin bile sahip olduğu stok ve envanter sistemine sahip değildir. Çocukluğumuz dönemindeki bakkal defterlerine benzer bir sistemle çalışılmaktadır. İlaç Eczacılık Dairesi’nin altyapısını çağa uygun hale getirmemiz ve sistemi kurarak hastaların zamanında ilaca erişimini sağlamak önem taşımaktadır” dedi.