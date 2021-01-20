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HP'nin yeni genel sekreteri belli oldu

Halkın Partisi kurultayının ardından ilk parti meclisi toplantısını yaptı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 20:46
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HP'nin yeni genel sekreteri belli oldu

Halkın Partisi kurultayının ardından ilk parti meclisi toplantısını yaptı.

Genel sekreterlik için Girne Milletvekili Jale Refik ve Lefkoşa Milletvekili Gülşah Manavoğlu yarıştı.

Kazanan, Lefkoşa Milletvekili Manavoğlu oldu.

Genel Başkan Kudret Özersay, iki milletvekili ile bir resim paylaştı ve şu mesajı verdi:

İkisi birbirinden değerli yol arkadaşlarım Jale Refik Rogers ve Gülşah Sanver Manavoğlu. Bu akşam Parti Meclisimizin ilk toplantısı sonucunda Halkın Partisi Genel Sekreterliği görevini Jale arkadaşımız, Gülşah arkadaşımıza devretmiştir. Jale arkadaşıma çok zor bir dönemde özveriyle vekaleten bu görevi yerine getirdiği için yürekten teşekkür ederim. Yeni Genel Sekreterimiz Gülşah hanıma yeni ve zorlu görevinde başarılar diliyorum. Bu bir bayrak yarışıdır, İnandığımız bu yolda biz çalışacağız, halk kazanacak.

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