Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Bağıra çağıra çevreye rahatsızlık verdi
Bağıra çağıra çevreye rahatsızlık verdi

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi, bugün toplandı. 

26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:53
15 Okunma
Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Toplandı

Meclisten verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan “Askerlik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi”ni görüştü.

Komite, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi’yle ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak; Başbakanlıktan Serap Destegül Redif ve Bügem Kırgın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan Cengiz Topel Uzun ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Koray Uğurluay katılarak görüş ve önerilerini ifade etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Ayşegül Baybars  ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.  Komite toplantısında ayrıca UBP Milletvekili Menteş Gündüz de yer aldı.

Son Güncelleme: 26.05.2021 17:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyetini kabul etti
Saner, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyetini kabul etti
Kıb-Tek'le İlgili Araştırma Komitesi Toplandı
Kıb-Tek'le İlgili Araştırma Komitesi Toplandı
Oğuzhan Hasipoğlu: "AB, Anastasiadis'in tehditlerine boyun eğmemeli"
Oğuzhan Hasipoğlu: "AB, Anastasiadis'in tehditlerine boyun eğmemeli"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim