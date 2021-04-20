“HÜKÜMET ANAYASANIN ETRAFINDA DOLAŞMAYA ÇALIŞIYOR”

GÜNDEM KIBRIS SOSYAL MEDYA



Özersay yaptığı açıklamada geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçiminin neden ertelendiği hakkında açıklama yaptı ve hükümetin erken seçim tarihiyle ilgili olarak anayasayı bir kenara koymaya çalıştığını da aktararak “Keyfi ve tek yanlı bir uygulama yapılamayacağını” söyledi.

Hükümet hiç boşuna elmalarla armutları bilerek karıştırıp akıl bulandırmaya çalışmasın:

1. Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimi neden ertelendi ve nasıl ertelendi?

A—Salgın ülkemizde Mart ayı başımda başlamış durumdaydı ve Nisan’da seçim vardı. Dünyanın dahi salgın konusunda ne yapacağını bilmediği bir ortamda sağlık şartlarının yarattığı zaruret nedeniyle altı ay ertelendi.

B—Meclis’te temsil edlen altı siyasi partinin TAMAMI, dönemim Cumhurbaşkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Başsavcısı görüş birliği ile ertelendi. Yani YASAMA, YÜRÜTME, YARGI, SAVCILIK görüş birliğine vardığı için Anayasa’daki madde necessity (zaruret) gerekçesiyle uygulanmadı ve seçim ertelendi.

2. Peki şimdi hükümet erken seçimin tarihini kendi istediği gibi belirlemek için Anayasayı neden ve nasıl bir kenara koymaya çalışıyor?

A—Ortada geçen yıl olduğu gibi bir acil salgın durumu yok, tedbir alarak hayatı devam ettirmeye, kontrollü olarak turizm dahil açmaya gittiğimiz bir dönemdeyiz. Zaten hükümetin gerekçesi de sağlık değil, hukuk komitesinde çoğunluğu olmadığı için Anayasaya rağmen özel bir komite kurup orada çoğunluğu almaya ve seçim için istediği tarihi tek yanlı olarak belirlemeye çalışıyor.

B—Geçen yıldan farklı olarak yasama, yürütme, yargı bir masa etrafında oturup bu konuda bir görüş birliğine varmadı, yani hükümet TEK YANLI ve KEYFİ bir kararla Anayasanın etrafından dolaşmaya çalışıyor. Meclis bu açıdan bölünmüş durumdadır görüş birliği yoktur.

Hükümet normal bir hükümet değil komitelerde çoğunluğu dahi olmayan bir Azınlık hükümeti olduğunun farkında değil sanırım. Öyle olmasa bile kimse çok istisnai olarak memlekette yasama, yürütme ve yargının herkesin tam uzlaşısı ile geçen yıl uygulandığı gibi bir zaruret ilkesini TEK YANLI ve KEYFİ bir biçimde uygulayamaz. Hukuk devletinde böyle keyfiliklere yer yoktur.

Hükümet ara seçimin olmaması için oturup UZLAŞMAK zorunda olduğunu anlamalıdır. Her canı isteyen Anayasanın beğenmediği ya da işine gelmeyen maddelerini bir kenara koyabilecek olsa Anayasaya ve hukuka gerek olmazdı ama o zaman da burası bir demokrasi değil geri kalmış bir devlet, bir diktatörlük olurdu.