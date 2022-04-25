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Hükümet kurma çalışmalarında gözler yeni haftaya çevrildi

Hükümet kurma çalışmalarında gözler yeni haftaya çevrildi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 09:28
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Hükümet kurma çalışmalarında gözler yeni haftaya çevrildi

Partilerin değerlendirmeleri hafta sonunda sürerken, Demokrat Parti, Parti Meclisi’ni topladı.

Toplantıda Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun hükümet kurma görüşmelerine devam etmesi için oy birliğiyle karar alındı.

DP Genel Başkan Yardımcısı Redif Nurel, “Elimizi tekrardan taşın altına koyuyoruz. Hükümette yer alacağız” diyerek, dünyada ve ülkede çok zor bir süreç yaşandığını belirtti ve KKTC’de bunun daha da derinden hissedildiğini söyledi.

“Yeniden seçime gitme lüksümüz yok” vurgusu yapan Nurel, Başkan Ataoğlu’nun hükümet görüşmelerine devam edeceğini belirtti.

Öte yandan YDP’de değerlendirmeler gün boyu devam etti.

Genel Başkan Erhan Arıklı, çevrim içi görüşmelerle Parti Meclisi üyelerinden hükümete girip girmeme konusunda görüşlerini aldı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümeti kurma görevini Cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan almış ve Bakanlar Kurulu listesini bugün Cumhurbaşkanı’na sunabileceğini açıklamıştı.

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