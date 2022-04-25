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Hükümet programı Başbakan Sucuoğlu tarafından okunuyor

25 Nisan 2022 Pazartesi 15:07
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Hükümet programı Başbakan Sucuoğlu tarafından okunuyor

KKTC’nin 27’nci hükümeti Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesinin bugün Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu yeniden olağanüstü toplandı.

Hükümet programı şu sıralar Başbakan Dr Faiz Sucuoğlu tarafından okunuyor.

Hükümet programı görüşmeleri, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylaması yapılacak.

Sucuoğlu konuşmasında "UBP DP YDP ortaklığında yeniden kurulan hükümetimizin temel hedefi KKTC halkının refahı ve mutluluğu için gerekli tüm reformların hayata geçirilmesi olacak" dedi.

Hükümet programı okunurken, muhalefet meclise girmedi. Muhalefet, 5 ay içinde 3'ncü kez Sucuoğlu hükümetinin kurulduğu kabinede aynı kişilerin yer aldığı ve oyunun bir parçası olmayacakları gerekçesiyle protesto ediyor.

Son Güncelleme: 25.04.2022 15:13
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